Nächstes Meeting in Windsor: Kate setzt Rückkehr zur Arbeit fort

Prinzessin Kate setzt ihre Rückkehr zu einem normalen Arbeitsalltag fort. Am Dienstag hielt sie ein weiteres Treffen auf Schloss Windsor ab, bei dem es diesmal um eine Veranstaltung ging, an der sie jährlich teilnimmt.

Prinzessin Kates (42) allmähliche Rückkehr zur Arbeit setzt sich mit dem zweiten Treffen mit Palastbeamten auf Schloss Windsor innerhalb einer Woche fort. Die Prinzessin von Wales hielt am Dienstag ein Meeting ab, bei dem es um eine Veranstaltung ging, an der sie jährlich teilnimmt.

Wie der "Daily Telegraph" berichtet, heißt es in einem Hofrundschreiben vom 24. September: "Die Prinzessin von Wales, gemeinsame Schirmherrin der königlichen Stiftung des Prinzen und der Prinzessin von Wales, hielt heute Morgen ein Treffen auf Schloss Windsor ab."

Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey

Das Court Circular ist ein tägliches Protokoll der Verpflichtungen von Mitgliedern der königlichen Familie. Die 42-jährige Ehefrau von Thronfolger Prinz William (42) soll das Treffen einberufen haben, um mit den Palastmitarbeitern über ihr jährliches Weihnachtskonzert zu sprechen, das normalerweise Anfang Dezember in der Westminster Abbey stattfindet.

Dieses Treffen ist Kates zweiter offizieller Termin, seit sie am 9. September in einer Videobotschaft das Ende ihrer Chemotherapie bekannt gab. Damals deutete sie die Möglichkeit an, ein Konzert zu veranstalten, und jetzt scheint es, dass diese Pläne vorankommen.

Erstes Treffen auf Schloss Windsor

Das Treffen am 24. September folgt auf ein anderes Treffen auf Schloss Windsor am 17. September, bei dem sie mit Mitgliedern ihrer Organisation Centre for Early Years und Mitarbeitern des Palastes sprach. Das Projekt untersucht, "wie Erfahrungen in der frühen Kindheit oft die Ursache für die schwersten sozialen Herausforderungen unserer Zeit sind, wie zum Beispiel Sucht, Familienzerfall, schlechte psychische Gesundheit, Selbstmord und Obdachlosigkeit", heißt es auf der offiziellen Website des Königshauses.

Kate hat 2024 zwei öffentliche Auftritte, den ersten beim Trooping the Colour Mitte Juni und dann beim Wimbledon-Finale der Herren am 14. Juli.

Derzeit ist die einzige Veranstaltung, an der Kate "möglicherweise" teilnehmen wird, ein Gedenkgottesdienst zur Unterstützung der königlichen Familie, der Veteranen und ihrer Familien am 10. November, gefolgt von dem Weihnachtskonzert, das im folgenden Monat stattfinden soll.