Nächstes Filmprojekt: Ryan Gosling übernimmt Hauptrolle im neuen Daniels-Film

Ryan Gosling bleibt auf Erfolgskurs: Nach dem Blockbuster "Der Astronaut" übernimmt der Hollywoodstar die Hauptrolle im neuen Film des oscarprämierten Regieduos Daniel Kwan und Daniel Scheinert. Die Dreharbeiten starten im Sommer in Los Angeles.

Hollywoodstar Ryan Gosling (45) steht vor seinem nächsten großen Projekt. Wie das Branchenmagazin "Deadline" berichtet, übernimmt der Schauspieler die Hauptrolle im kommenden Film des erfolgreichen Regie-Duos Daniel Kwan (38) und Daniel Scheinert (38). Über die Handlung des bislang unbetitelten Projekts wird noch Stillschweigen bewahrt, doch laut "Deadline" soll das Ensemble überwiegend aus jungen Darstellern bestehen. Der Drehbeginn ist für diesen Sommer in Los Angeles geplant, Kinostart ist für November 2027 angesetzt.

Für Gosling könnte es momentan kaum besser laufen. Sein aktueller Film "Der Astronaut" feierte in den USA ein beeindruckendes Debüt und spielte am Startwochenende 80,5 Millionen US-Dollar ein - der bislang erfolgreichste Kinostart des Jahres. Auch für Amazon MGM markiert der Erfolg einen neuen Meilenstein: Kein Film des Studios war seit der Übernahme durch Amazon im Jahr 2022 erfolgreicher. Den bisherigen Rekord hielt "Creed III" mit 58 Millionen Dollar.

Im kommenden Jahr wird Gosling nicht nur im neuen Projekt des Regie-Duos Daniels zu sehen sein, sondern auch im Science-Fiction-Abenteuer "Star Wars: Starfighter", das im Mai in die Kinos kommt.

Musikvideo machte die Daniels bekannt

Das Regie-Duo Daniel Kwan und Daniel Scheinert, besser bekannt als die "Daniels", machte 2016 mit seinem skurrilen Spielfilmdebüt "Swiss Army Man" auf sich aufmerksam - einer Fantasy-Komödie mit Paul Dano und Daniel Radcliffe, der darin eine Leiche spielt. Bekanntheit erlangten die beiden allerdings schon zuvor mit dem Musikvideo zum viralem Hit "Turn Down for What".

Ihr bislang größter Erfolg folgte 2022 mit "Everything Everywhere All at Once": Der Film avancierte zu einem Phänomen, spielte weltweit über 140 Millionen US-Dollar ein und wurde mit sieben Oscars ausgezeichnet, darunter der Preis für den besten Film.