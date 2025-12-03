Ein auffälliger Diamantring an Miley Cyrus' Finger sorgte für Spekulationen über eine Verlobung mit Maxx Morando. Kurz darauf äußert sich die Sängerin zu ihrer Beziehung.
Miley Cyrus (33) trägt seit Neuestem einen opulenten Diamantring - hat sie sich etwa mit ihrem Partner Maxx Morando (27) verlobt? Seit sie am Montag mit dem auffälligen Schmuckstück auf der Filmpremiere von "Avatar: Fire and Ash" in Los Angeles erschien und sich dabei auch noch ganz verliebt an ihren Freund schmiegte, überschlagen sich die Spekulationen. Gegenüber dem "People"-Magazin äußerte sich die Sängerin jetzt zu der Verlobung.