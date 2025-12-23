Nächster Nackenschlag für Kevin Costner: Die Finanzierung der letzten beiden Teile seiner "Horizon"-Saga steht noch nicht, nun hat ihn ein Kostümverleih verklagt. Er soll Gebühren für Outfits nicht gezahlt haben. Nicht die erste Klage rund um "Horizon 2".

Ein Kostümverleih hat Kevin Costner (70) verklagt. Der Schauspieler und Produzent soll Leihgebühren für Outfits nicht gezahlt haben, die beim zweiten Teil seines Herzensprojekts "Horizon - Eine amerikanische Saga" zum Einsatz kamen. Einzelne Kleidungsstücke sollen zudem beschädigt worden sein. Laut "The Hollywood Reporter" verlangt die renommierte Western Costume Company von dem ehemaligen "Yellowstone"-Star rund 440.000 Dollar.

Das Unternehmen reichte demnach am Montag vor einem kalifornischen Gericht gegen Kevin Costner und seine Produktionsfirma Territory Pictures eine Klage wegen Vertragsbruchs ein.

Mit United Costume Corporation hatte zuvor eine andere Kostümfirma geklagt. Für die ersten beiden Teile sollen angeblich Gebühren in Höhe von 350.000 Dollar nicht gezahlt worden sein. Beide Parteien einigten sich im August 2025 außergerichtlich.

Nicht die einzige Klage für Kevin Costner wegen "Horizon"

Für Kevin Costner ist die Klage des Kostümverleihs nicht der erste Rechtsstreit um "Horizon 2" in diesem Jahr. Im Mai 2025 verklagte ihn die Stuntfrau Devyn LaBella. Sie habe ohne Absprache eine Vergewaltigungsszene drehen müssen, die nicht im Drehbuch gestanden habe.

Ebenfalls im Mai 2025 klagte Medienberichten zufolge die Produktionsfirma New Line Cinema. Es ging um angebliche Verstöße gegen eine Vereinbarung im Rahmen einer Ko-Finanzierung der "Horizon"-Reihe.

Kein guter Stern über "Horizon"

"Horizon - Eine amerikanische Saga" steht für Kevin Costner unter keinem guten Stern. Seit Ende der 1980er-Jahre träumt er von dem Projekt über die Besiedelung des Wilden Westens, doch kein Studio wollte es produzieren.

Nachdem er mit seiner Hauptrolle in der Hitserie "Yellowstone" wieder in den Fokus der Öffentlichkeit geriet, wagte der Superstar der 80er- und 90er-Jahre einen neuen Anlauf. Mindestens 38 Millionen US-Dollar steckte er angeblich aus eigener Tasche in das auf vier Filme angelegte Epos.

Der erste Teil kam 2024 in die Kinos, floppte aber. Kosten von angeblich über 100 Millionen Dollar standen Einnahmen von nur rund 39 Mio. Dollar entgegen. Der bereits abgedrehte zweite Film liegt deswegen auf Eis. Kevin Costner kämpft weiter um die Finanzierung der letzten beiden Teile.