Nächster Nackenschlag für Kevin Costner: Die Finanzierung der letzten beiden Teile seiner "Horizon"-Saga steht noch nicht, nun hat ihn ein Kostümverleih verklagt. Er soll Gebühren für Outfits nicht gezahlt haben. Nicht die erste Klage rund um "Horizon 2".
Ein Kostümverleih hat Kevin Costner (70) verklagt. Der Schauspieler und Produzent soll Leihgebühren für Outfits nicht gezahlt haben, die beim zweiten Teil seines Herzensprojekts "Horizon - Eine amerikanische Saga" zum Einsatz kamen. Einzelne Kleidungsstücke sollen zudem beschädigt worden sein. Laut "The Hollywood Reporter" verlangt die renommierte Western Costume Company von dem ehemaligen "Yellowstone"-Star rund 440.000 Dollar.