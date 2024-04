1 Marco Friedl kritisiert seinen Teamkollegen. Foto: dpa/David Inderlied

Der Fall Naby Keita sorgt weiter für Unruhe bei Werder Bremen. Der Startransfer hatte am vergangenen Woche gestreikt – und wird dafür nun auch von Teamkollegen öffentlich kritisiert.











Werder Bremens Kapitän Marco Friedl hat seinen Teamkollegen Naby Keita nach dessen Streik vor dem Bundesliga-Spiel in Leverkusen kritisiert. „Er hat nicht nur uns Spieler, sondern auch den Verein im Stich gelassen“, sagte der 26 Jahre alte Österreicher am Donnerstag in einer Medienrunde in Bremen. „Normalerweise versuchst du als Spieler immer, andere Spieler zu schützen. Aber in dem Fall geht das einfach nicht.“