1 Der Streik soll sich um Stürmer Adam Szalai drehen (Archivbild). Foto: dpa/Thomas Frey

Großer Ärger beim nächsten Gegner des VfB Stuttgart: Die Suspendierung des ungarischen Nationalstürmers Adam Szalai hat beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 anscheinend zu einem Spielerstreik geführt.

Mainz - Dicke Luft beim FSV Mainz 05: Nach Informationen der „Bild“-Zeitung haben die Profis des Fußball-Bundesligisten am Mittwochnachmittag das Training verweigert. Grund für den Spielerstreik soll die am Montag erfolgte Suspendierung von Stürmer Adam Szalai sein. Das Team soll die Rücknahme des Rauswurfs fordern. Die Mainzer spielen am kommenden Samstag gegen den VfB Stuttgart.

Ungar mit sofortiger Wirkung freigestellt

Der 32 Jahre alte Ungar war mit sofortiger Wirkung vom Training freigestellt worden. Laut „Bild“ erschien Szalai am Mittwochmorgen dennoch zur Athletikeinheit, die er jedoch nicht mit der Mannschaft absolvieren durfte. Daraufhin erschienen die 05-Profis am Nachmittag nicht auf dem Platz. Der Verein äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall.