Nächster Franchise-Deal?: Keanu Reeves könnte bald im Lego-Universum landen

Keanu Reeves könnte Teil eines neuen Lego-Films werden. Der Schauspieler befindet sich laut Insidern in Verhandlungen über eine Hauptrolle in dem Projekt von Universal Pictures.
Keanu Reeves (61) steht offenbar vor seinem nächsten großen Franchise-Projekt. Wie das Branchenmagazin "Deadline" berichtet, befindet sich der Schauspieler derzeit in Verhandlungen für die Hauptrolle in einem neuen Lego-Film von Universal Pictures. Regie führen soll Josh Cooley (47), mit dem er bereits bei "Toy Story 4" zusammenarbeitete.