Nächster Beziehungsschritt: Süßes Geständnis: Billy Ray Cyrus gibt Liz Hurley Gitarrenunterricht

Elizabeth Hurley lernt durch ihre Beziehung mit Countrysänger Billy Ray Cyrus ganz neue Fertigkeiten. Wie sie auf ihren Instagram-Followern offenbarte, zeigt er ihr, wie sie auf der Gitarre spielen kann.
Model Elizabeth Hurley (60) und Musiker Billy Ray Cyrus (63) zählen zu den Überraschungspärchen des Jahres 2025. Zu Ostern verblüfften sie ihre Fans weltweit mit der Nachricht, dass sie zusammen sind. Seitdem zeigen sie sich häufiger gemeinsam in den sozialen Netzwerken oder auf dem roten Teppich. Und nun scheinen sie eine weitere Leidenschaft zu teilen. Denn wie Liz Hurley auf ihrem Instagram-Account verriet, bringt der Vater von Popstar Miley Cyrus (32) ihr das Gitarrenspielen bei.