Nächste Stufe des Sparprogramms: Bei Bosch drohen bald Kündigungen – das müssen Beschäftigte jetzt wissen

Diese Klausel hat es in sich: Ab 2028 schließt Bosch nicht mehr aus, betriebsbedingte Kündigungen auszusprechen. Dann läuft für viele Boschler die Beschäftigungsgarantie aus. Was dann?
Seit Jahrzehnten praktiziert Bosch, wie auch andere Konzerne der Autobranche, beim Sparen ein Geben und Nehmen nach einem einheitlichen Grundmuster: Die Arbeitnehmervertreter stimmen Veränderungen zu, die dem Unternehmen Einsparungen oder eine höhere Effizienz ermöglichen. Im Gegenzug werden die Beschäftigten für teilweise viele Jahre vor betriebsbedingten Kündigungen geschützt.