Nach Heidi Klum steht die nächste Preisträgerin des Bambi 2025 fest. Hazel Brugger wird in der Kategorie Comedy mit "Persönlichkeit, Engagement und Authentizität" ausgezeichnet. Die Deutsch-Schweizerin erlebte dieses Jahr mit dem ESC ihren internationalen Durchbruch.

Die nächste Gewinnerin eines Bambi 2025 steht fest. Komikerin Hazel Brugger (31) wird am 13. November in der Kategorie Comedy ausgezeichnet. Das gab Hubert Burda Media am Montag bekannt. Der Medienkonzern vergibt den Preis für Menschen "mit Visionen und Kreativität, deren herausragende Erfolge und Leistungen sich im ablaufenden Jahr in den Medien widerspiegelten".

Zuvor hatte Hubert Burda Media verkündet, dass Heidi Klum (52) in diesem Jahr ihren dritten Bambi erhält. Sie wird für ihren Einsatz für Diversität in "Germany's next Topmodel"﻿ prämiert.

Hazel Brugger: Bambi für "Humor mit Haltung"

Hazel Brugger erhält den Bambi für "Humor mit Haltung", wie es in der Mitteilung heißt. Sie zeige, "dass wahre Comedy von innen kommt - durch Persönlichkeit, Engagement und Authentizität".

"Hazel Brugger macht gesellschaftliche Missstände sichtbar - Sexismus, Rassismus, die Absurditäten unserer Zeit - und schafft es dabei, Brücken zu bauen, statt Gräben zu ziehen", schreibt Mateja Mögel. Die Chefredakteurin der Zeitschrift "Freundin" ist Mitglied der Bambi-Jury.

"Ihr intelligenter, trockener Humor öffnet Räume für Gespräche über Themen, die sonst allzu oft im Ungesprochenen bleiben", heißt es weiter über Hazel Brugger. Die Komikerin zeige, dass "Comedy weit mehr sein kann als Unterhaltung - sie kann Haltung vermitteln, Gesellschaft mitgestalten und Vorbild sein".

Europaweit beachtet durch ESC 2025

Hazel Brugger stand schon mit 17 Jahren auf der Bühne, gewann die Schweizer Meisterschaft im Poetry-Slam. 2015 ging die in den USA geborene Deutsch-Schweizerin erstmals mit eigenem Comedy-Programm auf Tour. Parallel ist sie seitdem zu Gast in diversen TV-Shows wie "Die Anstalt" oder "LOL: Last One Laughing".

Als eine der drei Moderatorinnen des Eurovision Song Contest 2025 in Basel nahm sie auch ein Publikum außerhalb des deutschsprachigen Raumes wahr.

Die 77. Bambi-Verleihung geht am 13. November 2025 in den Bavaria Studios in München über die Bühne. Amazon Prime Video streamt die Gala live ab 20:15 Uhr. Amazon-Nutzer können die Veranstaltung auch ohne ein Prime-Konto verfolgen.