Vertrag gekündigt und ein „Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten“: In mehreren Gemeinden im Kreis Esslingen wird nun doch kein Glasfaser verlegt. Was ist da los?
Die Einwohner von Großbettlingen fühlen sich vor den Kopf gestoßen: Der seit Jahren geplante Glasfaserausbau in der 4200-Seelen-Gemeinde im Albvorland kommt nun doch nicht. All jenen, die mit der Deutschen Glasfaser einen Vertrag über einen schnellen Internetanschluss abgeschlossen haben, teilte das Unternehmen jetzt schriftlich mit, es nehme „Abstand von dem Ausbauvorhaben“.