Nächste Fuhre von Kandidaten ist da: Achim Petry: Sohn von Wolfgang Petry zieht bei Promi Big Brother ein

Die nächste Fuhre von Kandidaten ist da: Achim Petry zieht bei "Promi Big Brother" ein. Der Sohn von Schlagerlegende Wolfgang Petry gibt sein Debüt im Trash-TV. Bestätigt sind außerdem zwei Reality-Dauergäste, ein Social-Media-Star und ein TV-Ermittler.

Achim Petry (51) feiert sein Debüt im Reality-TV. Der Sohn von Schlagerlegende Wolfgang Petry (74) startet am 4. Oktober 2025 bei "Promi Big Brother" durch. Sat.1 verkündete die Teilnahme des Sängers über Instagram. "Zieht er in die Hölle, Hölle, Hölle?", heißt es dort in Anspielung auf eine Zeile aus "Wahnsinn", einem der größten Hits seines Vaters.

"Ich freue mich derbe auf alle Erfahrungen, die ich bei dem Projekt erleben darf!", kommentierte Achim Petry den Post auf Instagram. "Und ich freu mich auf die anderen Bewohner", schrieb der Musiker weiter.

Zwei Reality-Neulinge und zwei alte Hasen

Vier dieser Mitbewohner gab "Promi Big Brother" im selben Atemzug bekannt. So feiert Karina2you (47) ebenfalls ihre Premiere im Reality-TV. Auf TikTok und Instagram folgen der gebürtigen Lettin, die mit bürgerlichem Namen Karina Kipp heißt, Millionen Menschen. Ihre Follower unterhält sie gemeinsam mit ihrer Tochter mit Comedy-Videos.

Alte Reality-Hasen sind hingegen Laura Blond (29) und Christina Dimitriou (33). Die beiden waren schon in diversen Formaten zu sehen, von "Kampf der Realitystars" bis "The 50". Auf ungewohntes Terrain begibt sich unterdessen Michael Naseband (60). Der Düsseldorfer arbeitete früher als Polizist. Erst im wahren Leben in seiner Heimatstadt und dann vor der Kamera in der Scripted-Reality-Serie "K 11".

Die 13. Staffel von "Promi Big Brother" startet am 4. Oktober bei Joyn. Der Streamingdienst beobachtet die Stars rund um die Uhr. Am 6. Oktober steigt dann Sat.1 ein. Montag und Dienstag überträgt der Sender jeweils um 20:15 Uhr , Mittwoch bis Sonntag ab 22:30 Uhr.

Neben den fünf jetzt vorgestellten Prominenten um Achim Petry stehen bereits "Bachelor" Andrej Mangold (38) und Sarah-Jane Wollny (26) als weitere Kandidaten der neuen "Promi Big Brother"-Staffel fest.