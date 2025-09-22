Nächste Fuhre von Kandidaten ist da: Achim Petry: Sohn von Wolfgang Petry zieht bei Promi Big Brother ein

Die nächste Fuhre von Kandidaten ist da: Achim Petry zieht bei "Promi Big Brother" ein. Der Sohn von Schlagerlegende Wolfgang Petry gibt sein Debüt im Trash-TV. Bestätigt sind außerdem zwei Reality-Dauergäste, ein Social-Media-Star und ein TV-Ermittler.
Achim Petry (51) feiert sein Debüt im Reality-TV. Der Sohn von Schlagerlegende Wolfgang Petry (74) startet am 4. Oktober 2025 bei "Promi Big Brother" durch. Sat.1 verkündete die Teilnahme des Sängers über Instagram. "Zieht er in die Hölle, Hölle, Hölle?", heißt es dort in Anspielung auf eine Zeile aus "Wahnsinn", einem der größten Hits seines Vaters.