Überraschung bei der "Harry Potter"-Serie: Zum ersten Mal hat ein Darsteller aus den Kinofilmen unterschrieben. Warwick Davis wird erneut die Rolle des Professor Flitwick spielen. Doch eine Doppelrolle wie in der Filmreihe bleibt Davis erspart.

Bisher sah es so aus, als ob die "Harry Potter"-Serie von HBO sich personell völlig von der Kinoreihe abgrenzen würde. Doch nun hat der erste Darsteller aus den Filmen unterschrieben. Warwick Davis (55) ist bei der Serienadaption der Romane von J.K. Rowling (60) dabei. Dies gab der HBO-Mutterkonzern Warner Bros. Discovery in einer Pressemitteilung bekannt.

Warwick Davis wird wieder in die Rolle des Professor Filius Flitwick schlüpfen. Den Lehrer für Zauberkunst verkörperte der "Willow"-Star bereits in allen acht Kinofilmen.

Neuer Darsteller für Kobold Griphook

In den letzten beiden "Harry Potter"-Filmen spielte Warwick Davis zudem den Kobold Griphook. Diese Doppelbelastung bleibt dem 1,06 Meter großen Schauspieler in der Serie aber erspart. Denn für die Rolle des Griphook wurde Leigh Gill (45) verpflichtet. Dies gab Warner Bros. Discovery ebenfalls bekannt.

Auch Leigh Gill hat bereits Erfahrung im "Harry Potter"-Universum. Der als Bobono aus "Game of Thrones" bekannte Brite gab in "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" den Kobold Red.

Hogwarts wächst: Neue Darsteller für Lehrer und Schüler

Neben Warwick Davis und Leigh Gill nannte Warner Bros. Discovery noch weitere neue Darsteller. Den Lehrkörper der Zauberschule Hogwarts bereichern Sirine Saba als Professor Pomona Sprout, Richard Durden (81) als Prof. Cuthbert Binns und Bríd Brennan (70) als Oberschwester Poppy Pomfrey. Alle sind Potter-Neulinge.

Unbeschriebene Blätter sind drei neue Kinderdarsteller: Elijah Oshin als Dean Thomas, Finn Stephens als Vincent Crabbe und William Nash als Gregory Goyle.