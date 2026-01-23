Senta Berger wird nach einem schweren Sturz nicht an einer neuen "Klein gegen Groß"-Ausgabe teilnehmen. Einen Ersatz hat der NDR kurzfristig gefunden.
Ende des Monats wird eine neue Ausgabe von "Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell" ausgestrahlt. Ursprünglich war angekündigt, dass auch Senta Berger (84) dabei sein soll. Sie wird allerdings nicht in der Ausgabe vom 31. Januar zu sehen sein, wie der Norddeutsche Rundfunk auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news bestätigt. Berger habe ihre Teilnahme leider absagen müssen, stattdessen werde ihre Kollegin Adele Neuhauser (67) an ihre Stelle treten.