Senta Berger wird nach einem schweren Sturz nicht an einer neuen "Klein gegen Groß"-Ausgabe teilnehmen. Einen Ersatz hat der NDR kurzfristig gefunden.

Ende des Monats wird eine neue Ausgabe von "Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell" ausgestrahlt. Ursprünglich war angekündigt, dass auch Senta Berger (84) dabei sein soll. Sie wird allerdings nicht in der Ausgabe vom 31. Januar zu sehen sein, wie der Norddeutsche Rundfunk auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news bestätigt. Berger habe ihre Teilnahme leider absagen müssen, stattdessen werde ihre Kollegin Adele Neuhauser (67) an ihre Stelle treten.

Vermutlich weil sich Berger kürzlich bei einem Sturz schwer verletzt hat und die Show zu diesem Zeitpunkt noch nicht aufgezeichnet war, wird die Schauspielerin nicht zu sehen sein. Sie hatte sich einen Oberschenkelbruch zugezogen und musste operiert werden. Ihr Sohn Simon Verhoeven (53) gab jedoch Entwarnung. "Es geht ihr den Umständen entsprechend gut", sagte er vor wenigen Tagen "Brisant".

Diese Stars treten bei "Klein gegen Groß" an

In der Show, in der Promis in abwechslungsreichen Herausforderungen gegen Kinder antreten, wird Neuhauser auf Chiara (11) treffen. Die "Tatort"-Kommissarin und Chiara möchten herausfinden, "welches Wiener Madl die klassischen Kaffeehäuser besser anhand eines Auszugs ihrer Getränkekarte erkennt", wird angekündigt.

Daneben treten am 31. Januar bei "Klein gegen Groß" ab 20:15 Uhr im Ersten an: Eiskunstlauflegende Katarina Witt (60), Moderator Sebastian Pufpaff (49), dessen Kollege Dirk Steffens (58), Sänger Wincent Weiss (33), Komiker Till Reiners (40), Schwimm-Ikone Franziska van Almsick (47), Quiz-Expertin Marie-Louise Finck (36) und "Ninja Warrior" Philipp Göthert. Moderiert wird die Show von Kai Pflaume (58).