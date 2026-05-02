Joachim Llambi macht seinem Ärger Luft - aber nicht wegen mangelhafter Grundschritte oder fehlendem Rhythmusgefühl. Der "Let's Dance"-Juror kritisiert vielmehr das Anrufverhalten der Zuschauer und Fans.
Es war die Überraschung der aktuellen "Let's Dance"-Staffel: No-Angels-Mitglied Nadja Benaissa (44) und Tanzpartner Vadim Garbuzov (38) schieden am Ende der achten Liveshow aus. Und das, obwohl Benaissa nicht nur als eine der Favoritinnen der akutellen Staffel gegolten hatte, sondern am Abend auch 26 Punkte und im Anschluss die Höchstwertung von 30 ertanzt hatte. Juror Joachim Llambi (61) gefiel das gar nicht. Auf Instagram machte er seinem Ärger Luft.