Der Brand im Engelbergtunnel wirkt nach. Autofahrer umgehen den Stau – mit riskanten Manövern, die teuer werden können. Die Polizei ist wachsam.
Der Rückstau ist massiv. Phasenweise reihen sich die Lkw auf der A 81 wie auf einer gigantischen, kilometerlangen Perlenschnur aneinander. Diese endet an der nördlichen Zufahrt zum Engelbergtunnel bei Leonberg, wo der Verkehr wieder einigermaßen läuft. Ihr Beginn liegt jedoch zeitweise jenseits des Autobahnkreuzes Stuttgart-Zuffenhausen – und damit mindestens acht Kilometer entfernt.