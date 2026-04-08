Neue Leitungen wurden verlegt, und es passiert noch mehr: Im Autobahntunnel, der beim Lkw-Brand vom 3. März schwer beschädigt wurde, laufen die Arbeiten weiter.
Kommt die Entlastung im Engelbergtunnel nun doch schneller als gedacht? Beim Lkw-Brand vom 3. März war die Weströhre stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Inzwischen haben Spezialisten neue Leitungen für die Brandmeldeanlage verlegt. Das teilte Wolfgang Grandjean, Leiter Unternehmenskommunikation bei der Autobahn GmbH Niederlassung Südwest, am Mittwochmittag mit. Damit könne die Anlage nun wieder eine Verbindung zur Verkehrsleitzentrale herstellen.