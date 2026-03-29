Nach dem verheerenden Brand ist im Engelbergtunnel wenigstens eine Spur geöffnet: Das verhindert die enormen Rückstaus jedoch nicht. Manche suchen verbotene und gefährliche Auswege.
Der Rückstau ist massiv. Phasenweise reihen sich die Lkw auf der A 81 wie auf einer gigantischen, kilometerlangen Perlenschnur aneinander. Diese endet an der nördlichen Zufahrt zum Engelbergtunnel bei Leonberg, wo der Verkehr wieder einigermaßen läuft. Ihr Beginn liegt jedoch zeitweise jenseits des Autobahnkreuzes Stuttgart-Zuffenhausen – und damit mindestens acht Kilometer entfernt.