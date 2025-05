Naddel ist tot: Arme kranke Seele - Stars trauern um Nadja Abd el Farrag

1 Nadja Abd el Farrag wurde 60 Jahre alt. Foto: imago images/Chris Emil Janßen

Nadja Abd el Farrag ist überraschend im Alter von 60 gestorben. Zahlreiche Prominente wie Jenny Elvers, Natascha Ochsenknecht und Oliver Pocher nehmen Abschied - und üben teilweise Kritik an dem Umgang der Öffentlichkeit mit "Naddel".











Die traurige Nachricht vom Tod von Nadja Abd el Farrag sorgt bundesweit für Bestürzung. Die frühere Lebensgefährtin von Dieter Bohlen (71) starb laut Medienberichten bereits am 9. Mai in einer Hamburger Klinik an Organversagen. Die unter dem Namen "Naddel" bekannt gewordene TV-Persönlichkeit wurde nur 60 Jahre alt. In ihrer Autobiografie von 2018 sprach sie offen über ihre Alkoholerkrankung und die Diagnose Leberzirrhose.