„Nacktmuseum“ in Stuttgart lädt Medien wieder aus

Nach dem riesigen Medieninteresse an Nacktbesuchen im Haus der Geschichte verbannt das Stuttgarter Museum nun die Presse. Journalisten und TV-Teams werden nach Zusagen ausgeladen.
Fast hatte man den Eindruck, das real existierende Sommerloch befindet sich auf über 2000 Quadratmetern mitten in Stuttgart. So groß ist die Fläche für die Dauerausstellung des Hauses der Geschichte. Den Sommertemperaturen angemessen geht es dort gerade ums Schwimmen, also um Abkühlung, wenn die Temperaturen steigen. Es geht ums Freimachen. Am 30. August und 13. September dürfen sich die Besucherinnen und Besucher völlig freimachen, sich also ausziehen, um die Ausstellung „Frei Schwimmen“ zu besuchen.