Nacktkostüm als Albino-Alligator: Kim Kardashian macht Heidi Klum als Halloween-Queen Konkurrenz

1 Kim Kardashian hat sich dieses Jahr etwas Besonderes zu Halloween einfallen lassen. Foto: Kathy Hutchins/Shutterstock.com

Kim Kardashian hat sich dieses Jahr mit ihrem Halloween-Kostüm große Mühe gegeben. Auf Instagram zeigt die Social-Media-Queen den aufwändigen Entstehungsprozess, der sie zum nackten Albino-Alligator werden ließ.











Heidi Klum (51) wird sich in Zukunft noch mehr Mühe geben müssen, ihren Titel als Queen of Halloween zu behalten, denn Kim Kardashian (44) ist ihr dicht auf den Fersen. Zum diesjährigen Gruselfest hat sich der Social-Media-Star in ein aufwändiges Kopf-bis-Fuß-Kostüm geschmissen, was sonst ja meist Klums Spezialität war.