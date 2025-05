Nackte Zahlen: Micaela Schäfer gewährt Einblicke in ihre Finanzen

1 Micaela Schäfer spricht über ihre Einnahmen und Ausgaben. Foto: imago images/APress/A-way!/Frederic Kern

Wie viel verdient man so als Nacktschnecke? Micaela Schäfer zieht blank und verrät ganz offen, wie viel Geld sie als Erotikmodel, DJane und TV-Gesicht macht.











Die selbsternannte "legendäre Nacktschnecke" Micaela Schäfer (41) lässt gerne die Hüllen fallen. Im Gegensatz zu vielen anderen Promis macht sie sich aber auch in Sachen Finanzen nackig - für neue Folgen des RTL-Formats "Was verdient Deutschland? Das große Gehaltsranking". Der Sender zeigt auf seiner Homepage bereits vor Ausstrahlung am 22. Mai um 20:15 Uhr (auch via RTL+), einen Ausschnitt.