Vanessa Mai zeigt sich in ihrem neuen Video nackt unter der Dusche

Vanessa Mai hat ihre kreative Schaffenspause beendet und sich mit einem neuen Song zurückgemeldet. Im Musikvideo zu "Beste Version" zeigt sie sich gänzlich nackt.

Sie ist zurück: Mit ihrem neuen Song "Beste Version" und dem dazugehörigen Musikvideo setzt Vanessa Mai (27, "Schlager") ein Zeichen für Body Positivity. Der Dreh kostete die Schlagersängerin ein wenig Überwindung, denn darin zeigt sie viel nackte Haut und präsentiert sich ihren Fans gänzlich unbekleidet in der Dusche. Ende März hatte die Sängerin ihre für Herbst 2019 geplante Tour abgesagt, Hintergrund war ein "noch andauernder kreativer Schaffensprozess".

Das neue Lied ist eines der Ergebnisse der Pause. Wie Mai den Dreh der Nackt-Szenen am Set wahrnahm, erzählte sie im Interview mit der "Bild"-Zeitung: "Natürlich kostet so etwas immer Überwindung, aber es war eine total harmonische Stimmung am Set, das hat es mir erleichtert. Und ich finde, es ist eine wichtige Szene für das Video und transportiert im Zusammenspiel mit den anderen Protagonisten die Message des Songs sehr gut. Ich bin also froh, dass wir es gemacht haben!"

Als Vorbereitung auf die Veröffentlichung der Single hatte die 27-Jährige in den vergangenen Tagen Detailaufnahmen ihres Körpers auf Instagram gepostet. Am Donnerstag folgte dann mit einem weiteren Post die Auflösung des Experiments: "Für mich waren diese Postings wie ein Experiment. Und meine Reaktion auf die Kommentare lag immer zwischen dankbar und fassungslos. (...) Mich verletzt das nicht, weil ich zu mir stehe und in den Spiegel schauen kann. Ich möchte aber auch nicht bloß den Zeigefinger erheben als jemand, der schon komplett bei sich angekommen ist. Ich bin 27 und ich bin keine Maschine."

Ein neues Album kommt

Wie ihre Plattenfirma Sony Music mitteilte, ist der Song "Beste Version" ein erster Vorgeschmack auf Vanessa Mais kommendes sechstes Album. Ein Veröffentlichungstermin steht bislang aber noch nicht fest.