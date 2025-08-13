Nackt durch Stuttgarter Museum – FKK trifft Kultur

Das Haus der Geschichte wagt ein ungewöhnliches Experiment: An zwei Tagen dürfen Besucher nur nackt hinein. Was FKK-Fans daran reizt – und warum die Termine rasch ausgebucht waren.
Nachts im Museum – was für unglaubliche Dinge zur späten Stunde geschehen, wissen wir aus den Hollywood-Filmen mit Ben Stiller. Nackt im Museum – aaber auch dies scheint reizvoll zu sein. Aus Paris, Marseille und Hannover werden Publikumserfolge gemeldet, sobald dem Publikum erlaubt wird, die Hosen oder Röcke fallen zu lassen.