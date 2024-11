Nachwuchsstürmer des VfB Stuttgart: Hat der VfB bald einen neuen Kevin Kuranyi?

1 Der nächste Torjubel: Matthaios Tsigkas aus der U 19 des VfB Stuttgart freut sich über einen Treffer. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Der frühere Nationalspieler fühlt sich im Fall von Matthaios Tsigkas an die eigenen Anfänge beim VfB erinnert – nicht nur, weil der 17-Jährige viele Tore erzielt.











Matthaios Tsigkas ist eine Wucht, jedenfalls im Jugendfußball. Mit seinen 1,86 Meter an Körpergröße, seiner kräftigen Statur und Oberschenkeln, die schon jetzt an gut gewachsene Baumstämme erinnern, ist der 17-Jährige des VfB Stuttgart seinen Gegnern oft überlegen. Tsigkas bahnt sich dann seinen Weg, um das zu tun, wofür ein Mittelstürmer da ist: Tore erzielen. „Er verfügt über einen gehörigen Abschlusswumms“, sagt Nico Willig, sein Trainer in der U 19 des VfB.