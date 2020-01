1 Jakov Suver ist von U17-Nationaltrainer Christian Wück für den Algarve-Cup nominiert worden. Foto: Baumann

VfB-Nachwuchsspieler Jakov Suver wird dem VfB Stuttgart für mindestens zwei Spiele fehlen. Der Youngster darf sich dafür mit internationalen Topteams messen.

Stuttgart - Er gilt als eines der hoffnungsvollsten Talente beim VfB Stuttgart: Jakov Suver. Der großgewachsene Innenverteidiger (17) spielt bereits seit Saisonbeginn in der höheren Altersklasse, ist Stammspieler unter Nachwuchstrainer Nico Willig in der U19. Suver stand dort in allen 14 Ligaspielen in der Startelf, absolvierte 1170 von 1260 möglichen Minuten, lediglich im ersten Saisonspiel gegen die TSG Hoffenheim wurde er nicht über die volle Distanz eingesetzt.

Besten Nachwuchsmannschaften Europas messen sich

Nun fehlt er dem Willig-Team allerdings für mindestens zwei Spiele. DFB-U17-Nationaltrainer Christian Wück nominierte Suver für den Algarve-Cup. Das Turnier ist ein Stelldichein der besten Nachwuchsmannschaften Europas. Auch Südkorea ist dabei und ein Gruppengegner der Deutschen, die gegen Spanien am 8. Februar, Gastgeber Portugal am 10. Februar und Südkorea am 12. Februar antreten werden.

„Wir haben beim Algarve Cup letztmalig die Möglichkeit, uns vor der Qualifikationsrunde zur Europameisterschaft mit Topteams zu messen“, wird Wück auf der Homepage des Verbandes zitiert. „Hierfür werden wir mit dem bestmöglichen Kader anreisen, um gegen die Teams aus Spanien, Portugal und Südkorea den Ernstfall zu proben.“ Suver verpasst dadurch mindestens die beiden U19-Ligaspiele gegen Kickers Offenbach (1. Februar, 12 Uhr, in Stuttgart) und beim 1. FC Heidenheim (8. Februar). Am 15. Februar könnte Suver im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt wieder eingesetzt werden.