Nachwuchsschule des VfB Stuttgart: VfB-Toptalente – gelangen sie auf Umwegen nach ganz oben?

1 Dennis Seimen, Luca Raimund und Laurin Ulrich (von links) nehmen in der kommenden Saison die Herausforderung in der zweiten Liga an. Foto: Baumann

Dennis Seimen, Luca Raimund und Laurin Ulrich verlassen vorerst den VfB. Weitere Eigengewächse werden folgen – allerdings gehören diese Wechsel zu einem Konzept.











Diesen Moment wird Luca Raimund sicher nie vergessen: 5. November 2023 in Heidenheim. Ein Sonntagabend bei Dauerregen auf der Schwäbischen Alb. Rau ging es bei Wind und Kälte zu. Der VfB Stuttgart lag gegen den Aufsteiger mit 0:1 zurück, als der damals 18-Jährige für Silas Katompa eingewechselt wurde. Der Flügelflitzer sollte bei seinem Bundesligadebüt mit seiner unbedarften Art frischen Schwung bringen. In der Nachspielzeit bot sich Raimund die große Chance zum Ausgleich, doch er schoss den Ball an die Unterkante der Latte, der VfB verlor noch 0:2.