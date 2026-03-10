Gründungskloster der Trappisten in Frankreich steht vor dem Aus

Ein weiterer Tiefschlag für einen Traditionsorden der katholischen Kirche: Das Gründungskloster der Trappisten, die Abtei La Trappe in der Normandie, steht vor dem Aus. Schon 2028 sollen die Lichter ausgehen.
Das Gründungskloster des Trappisten-Ordens, die Abtei La Trappe in Soligny-la-Trappe im Département Orne (Normandie), steht vor dem Aus. Die Mönche des Klosters im Norden Frankreichs denken darüber nach, den Standort bis 2028 aufzugeben und wegzuziehen, wie französische kirchliche Medien aus einer Mitteilung des Ordens zitieren. Gründe seien mangelnde Wirtschaftlichkeit, Nachwuchsmangel und Überalterung.