Polizeieinsatz in Bietigheim-Bissingen Mann zeigt Schusswaffe per Video – SEK rückt an

Ein 33-Jähriger zeigt seinem Freud am Samstag per Videochat eine Schusswaffe, die er sich zu seinem Schutz besorgt haben will. Der Freund alarmiert daraufhin die Polizei. Das SEK rückt an.