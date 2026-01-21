Nachwuchsforscherin: Ein Käpsele mit Boller Wurzeln

Die Nachwuchsforscherin Julia Trapp kann mit ihrer Entdeckung möglicherweise die Welt verändern. Ihr Vater ist der Chemieprofessor Oliver Trapp aus Bad Boll.
Ihre Entdeckung kann die Welt verändern. Dann braucht es den zerstörerischen Lithium-Abbau in Chile nicht mehr. Den erbarmungswürdigen Abbau in den Kobalt-Minen im Kongo auch nicht. Julia Trapp aus Bayern hat einen vielversprechenden Stoff für die Batterie der Zukunft gefunden, der ungiftig ist, nicht brennbar und der ohne seltene Erden auskommt. Dafür wurde sie als einzige Nachwuchsforscherin aus Deutschland zur Nobelpreis-Feier nach Stockholm eingeladen. Dort war sie Gast, was eine hohe Auszeichnung ist, und beim begleitenden „Youth Science Seminar“ für Forschungstalente aus aller Welt stellte sie ihr Projekt vor. Vor 600, 700 Zuhörern plus 300 im Livestream. Vorausgegangen waren Preise bei Jugend forscht.