Nachwuchs-Oscar: Ludwigsburger Film-Student unter den Gewinnern

Ein Studenten-Oscar geht erneut nach Deutschland: Regisseur Tobias Eckerlin ist mit dem animierten Kurzfilm „A Sparrow’s Song“ unter den Gewinnern. Es geht um einen Spatzen im Krieg.
Der deutsche Regisseur Tobias Eckerlin ist unter den diesjährigen Gewinnern der Studenten-Oscars. Der Absolvent der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg konnte den begehrten Preis mit seinem animierten Kurzfilm „A Sparrow’s Song“ holen. Die Oscar-Akademie in Los Angeles gab die Preisträger am Mittwoch (Ortszeit) bekannt.