Nachwuchs ist auch schon unterwegs: Bauer sucht Frau-Star André hat Partnerin Julia geheiratet

Bei André Urselmann (33) und seiner Julia (31) jagt eine gute Nachricht die nächste. In der 19. Staffel der RTL-Datingshow "Bauer sucht Frau" verliebten sich der Milchviehhalter und die Projektmanagerin 2023 ineinander. Wenige Monate später verkündeten sie auch schon ihre Verlobung und inzwischen ist der erste gemeinsame Nachwuchs unterwegs. An ihrem ersten Jahrestag hat das Paar jetzt direkt Nägel mit Köpfen gemacht und geheiratet.

Auf seinem Instagram-Account teilte Urselmann am 17. Juli eine Reihe von Fotos, die ihn und seine Partnerin an ihrem Hochzeitstag zeigen. Auf den Schnappschüssen küsst sich das Paar im Standesamt innig oder steckt sich die Eheringe an. "Liebe hält die Zeit an und lässt die Ewigkeit beginnen. Ehemann und Ehefrau", schrieb der Frischvermählte überglücklich dazu.

Hochzeit ein Jahr nach dem ersten Kuss

Gegenüber der "Rheinischen Post" verrät das TV-Paar noch einige Details zu seinem großen Tag. Die Zeremonie hat im Alten Rathaus in Kevelaer im engsten Familienkreis stattgefunden. Das Hochzeitsdatum wurde ganz bewusst gewählt: Ein Jahr zuvor gaben sich die beiden ihren ersten Kuss - vier Tage nachdem sie sich beim "Bauer sucht Frau"-Scheunenfest das erste Mal getroffen hatten. "Der Jahrestag ist jetzt künftig auch immer unser Hochzeitstag", freut sich Julia. Im nächsten Jahr soll dann noch groß Hochzeit gefeiert werden.

Das erste Baby kommt bald

Dann ist der erste gemeinsame Nachwuchs auch schon auf der Welt. Im April hatte Bauer André auf Instagram bekannt gegeben, dass seine Julia schwanger ist. "Es war uns beiden besonders wichtig, noch vor der Geburt zu heiraten, damit wir alle drei auch den gleichen Familiennamen tragen", erklärt Julia der Tageszeitung. Ihr Partner habe sie zur Hochzeit mit drei Diamanten im Ehering überrascht, "die stehen für ihn, mich und unser Baby".