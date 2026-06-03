Nachwuchs in Tripsdrill: Baby-Alarm im Wildparadies – Wildkatzen, Adler und Wild haben Junge

Im Wildparadies Tripsdrill gibt es derzeit jede Menge tierischen Nachwuchs zu entdecken – von Rotwildkälbern bis zu jungen Wildkatzen und seltenen Greifvögeln.
Im Wildparadies Tripsdrill bei Cleebronn gibt es derzeit an vielen Ecken tierischen Nachwuchs zu entdecken. Auf dem 47 Hektar großen Waldgelände kommen aktuell zahlreiche Jungtiere zur Welt oder wagen ihre ersten Schritte durch die Gehege. Besucherinnen und Besucher können die jungen Tiere dabei nicht nur beobachten, sondern bei besonderen Führungen im Juni auch spannende Einblicke in deren Aufzucht erhalten.