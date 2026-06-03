Nachwuchs in Tripsdrill: Baby-Alarm im Wildparadies – Wildkatzen, Adler und Wild haben Junge

Im Wildparadies Tripsdrill gibt es derzeit jede Menge tierischen Nachwuchs zu entdecken – von Rotwildkälbern bis zu jungen Wildkatzen und seltenen Greifvögeln.

Im Wildparadies Tripsdrill bei Cleebronn gibt es derzeit an vielen Ecken tierischen Nachwuchs zu entdecken. Auf dem 47 Hektar großen Waldgelände kommen aktuell zahlreiche Jungtiere zur Welt oder wagen ihre ersten Schritte durch die Gehege. Besucherinnen und Besucher können die jungen Tiere dabei nicht nur beobachten, sondern bei besonderen Führungen im Juni auch spannende Einblicke in deren Aufzucht erhalten.

Besonders stolz sind die Tripsdrill-Tierpfleger derzeit auf die frisch geschlüpften Küken der Schwarzstörche und Weißkopfseeadler. Auch bei den Wildkatzen gibt es Nachwuchs: Die Jungtiere wachsen momentan noch gut geschützt in ihren Gehegen heran, sollen aber schon bald ihre ersten neugierigen Ausflüge unternehmen. Daneben tummeln sich inzwischen junge Schafe, Ziegen, Yaks, Mufflons und Wildschweine auf den Wiesen und in den weitläufigen Anlagen des Wildparadieses.

Die Wildkatzen-Babys begeistern die Besucher des Wildparadieses. Foto: Matthias Groener

Die jungen Wildschweine wühlen sich bereits durch den Boden des Wildparadieses. Foto: Matthias Groener/ Tripsdrill

Auch bei den Hirschen beginnt jetzt die Zeit des Nachwuchses. Derzeit werden im Wildparadies mehrere Rotwildkälber geboren. „Hier kann man beinahe jeden Tag ein neues entdecken“, heißt es in einer Mitteilung des Parks. In den kommenden Wochen rechnet das Team außerdem mit Jungtieren bei den Damhirschen.

Laut Tripsdrill-Pressesprecherin Jessie Meier legt das Team großen Wert darauf, dass die Tiere möglichst naturnah leben und aufwachsen können. Gerade in den ersten Lebenswochen der Jungtiere greifen die Tierpfleger deshalb nur dann ein, wenn es wirklich notwendig ist. „Die Muttertiere sind in der Regel erfahren und kümmern sich selbstständig um ihren Nachwuchs“, erklärt Meier. Handaufzuchten seien daher die absolute Ausnahme und würden nur erfolgen, wenn das Wohl der Tiere es zwingend erforderlich mache.

Besuch bei Jungtieren unbedenklichtripsdrill

Wer mehr über die ersten Lebenswochen der tierischen Bewohner erfahren möchte, kann an den Führungen „Zu Besuch bei den Jungtieren“ teilnehmen. Die Rundgänge finden am 13., 20. und 27. Juni statt. Dabei erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter anderem, wie die Jungtiere aufwachsen, welche Besonderheiten die einzelnen Tierarten mitbringen und wie sich die kleinen Waldbewohner in den ersten Wochen entwickeln.

Das Zusammentreffen von Tierfamilien und Besuchergruppen sei dabei laut Pressesprecherin Jessie Meier unbedenklich. Die Tiere seien den Kontakt zu Menschen durch ihre Tierpflegerinnen und Tierpfleger gewohnt. Gleichzeitig achten die Mitarbeitenden bei den Führungen sehr genau darauf, dass keine stressigen Situationen für die Tiere entstehen. Die Elterntiere hätten jederzeit die Möglichkeit, sich zurückzuziehen oder Abstand zu den Gruppen zu halten.

In den kommenden Wochen soll dann auch junges Dammwild zur Welt kommen. Foto: Matthias Groener/Tripsdrill

Es gibt auch Nachwuchs beim Rotwild im Wildparadies. Foto: Bettina Last

Das Wildparadies Tripsdrill beherbergt mehr als 60 überwiegend heimische Tierarten und verbindet klassische Wildgehege mit naturnahen Waldflächen. Neben Wolf, Luchs, Bär und Wildkatze gehören auch Greifvogelvorführungen und begehbare Anlagen zu den beliebtesten Attraktionen des Parks. Gerade im Frühjahr und Frühsommer zählt die Jungtierzeit für viele Besucher zu den besonderen Höhepunkten.