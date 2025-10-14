Beatrice Borromeo und Pierre Casiraghi im Babyglück: Laut Medienberichten hat das monegassische Traumpaar sein drittes Kind bekommen. Nach zwei Söhnen sollen sich die beiden nun über eine Tochter freuen, deren Name eine besondere Hommage an die Familie ist.

Große Freude im Fürstenhaus von Monaco: Beatrice Borromeo (40) und Pierre Casiraghi (38) sind eines Medienberichts zufolge erneut Eltern geworden. Wie die französische Zeitschrift "Paris Match" berichtet, hat die italienische Journalistin ihr drittes Kind zur Welt gebracht - und diesmal ist es ein Mädchen. Der Hofberichterstatter Stéphane Bern, der seit vielen Jahren zum engen Vertrautenkreis der Fürstenfamilie gehört, verkündete die frohe Botschaft. Eine offizielle Bestätigung vom Palast steht bislang allerdings noch aus.

Das royale Baby trägt demnach einen Namen, der tief in der Familiengeschichte verwurzelt ist: Bianca Carolina Marta. Eine Wahl, die kein Zufall ist: Mit "Carolina" ehren die stolzen Eltern selbstredend Pierres Mutter, Prinzessin Caroline von Hannover (68). "Marta" ist eine liebevolle Verneigung vor Beatrices Großmutter mütterlicherseits, der italienischen Modeikone Marta Marzotto, die 2016 im Alter von 85 Jahren verstarb.

Stefano (8) und Francesco (7) heißen die beiden älteren Brüder der kleinen Bianca. Im November 2024 zeigte sich die Familie zuletzt gemeinsam bei einem der extrem seltenen öffentlichen Auftritte. Die beiden Jungs schmiegten sich damals schüchtern an ihre Eltern. Beatrice und Pierre halten ihr Privatleben bewusst und konsequent aus dem Rampenlicht heraus.

Indiskretion enthüllte das Babygeheimnis

Dass ein Mädchen unterwegs war, stand bereits seit Mai im Raum. Allerdings nicht, weil Beatrice, die mittlerweile ihre Bestimmung in der Modewelt gefunden hat, selbst ihre Schwangerschaft verkündet hätte. Bei einem Dior-Event in Rom machte das ehemalige Model zwar eine elegante Figur, doch ihr kleiner Babybauch blieb bei genauerem Hinsehen nicht gänzlich verborgen. Wenig später plauderte Inga Griese, Gründerin des Magazins "Icon", in einem Instagram-Beitrag aus dem Nähkästchen: "Es war ein wahres Vergnügen, [...] Beatrice Casiraghi-Borromeo wiederzutreffen, die nach zwei Söhnen glücklich mit einem Mädchen schwanger ist."

Ob Beatrice mit dieser öffentlichen Verkündung einverstanden war? Die beiden Frauen kennen sich gut und haben in der Vergangenheit mehrfach und eng zusammengearbeitet. Eine offizielle Stellungnahme aus Monaco blieb jedenfalls aus - ganz im Stil des Paares, das seine privaten Momente schützt. Der Instagram-Post von Griese ist bis heute einsehbar.

Dass Beatrice viele Kinder haben möchte, hatte sie bereits 2016 in einem Interview mit dem Magazin "Glamour" angedeutet: "Ich komme aus einer großen Familie und möchte selbst Kinder haben." Die italienische Journalistin und der jüngste Sohn von Prinzessin Caroline sowie dem verstorbenen Unternehmer und Rennbootfahrer Stefano Casiraghi (1960-1990) sind seit 2008 ein Paar. Die beiden gaben sich am 15. Juli 2015 im Fürstenpalast von Monaco das Jawort.