Beatrice Borromeo und Pierre Casiraghi im Babyglück: Laut Medienberichten hat das monegassische Traumpaar sein drittes Kind bekommen. Nach zwei Söhnen sollen sich die beiden nun über eine Tochter freuen, deren Name eine besondere Hommage an die Familie ist.
Große Freude im Fürstenhaus von Monaco: Beatrice Borromeo (40) und Pierre Casiraghi (38) sind eines Medienberichts zufolge erneut Eltern geworden. Wie die französische Zeitschrift "Paris Match" berichtet, hat die italienische Journalistin ihr drittes Kind zur Welt gebracht - und diesmal ist es ein Mädchen. Der Hofberichterstatter Stéphane Bern, der seit vielen Jahren zum engen Vertrautenkreis der Fürstenfamilie gehört, verkündete die frohe Botschaft. Eine offizielle Bestätigung vom Palast steht bislang allerdings noch aus.