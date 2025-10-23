Nachwuchs in der Wilhelma: Niedlicher Schreihals – warum das Baby bei den Schwarzen Brüllaffen blond ist

Freude über einen neuen Zoobewohner: Im Amazonienhaus der Wilhelma in Stuttgart gibt es Nachwuchs bei den Schwarzen Brüllaffen. Wir lösen ein Rätsel um das Tierbaby.
Im Amazonienhaus der Wilhelma, welches in diesem Jahr 25 Jahre alt geworden ist, ist Mitte September ein kleines Brüllaffen-Baby zur Welt gekommen, wie der Zoo-Sprecher Birger Meierjohann berichtet. Es gehört zu den Schwarzen Brüllaffen, hat aber – genau wie seine Mutter – ein blondes Fell. Schwarzes Fell tragen nur die erwachsenen Männchen, sagt Meierjohann. Sie sind auch deutlich größer als ihre Artgenossinnen.