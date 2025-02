Nachwuchs in der Wilhelma: Bei den Tüpfelbeutelmardern gibt es vier neue Jungtiere

4 Die Quoll-Mutter mit den Jungtieren, als diese im Dezember 2024 noch an den Zitzen festgesaugt waren. Foto: Wilhelma

Im Stuttgarter Zoo gibt es eine weitere Besonderheit in der Terra Australis: Dort hat eine weitere australische Beuteltierart Nachwuchs bekommen. Anfangs waren die kleinen Quolls nackt, blind und gerade einmal so groß wie ein Reiskorn.











Nachdem die beiden Koala-Babys in der Wilhelma vor zwei Monaten für Furore gesorgt haben, gibt es nun eine weitere Geburt in der Terra Australis. Wie der Stuttgarter Zoo mitteilt, sind mehrere Jungtiere bei den Tüpfelbeutelmardern geboren worden. Diese wenig bekanntere Beuteltierart wird auch Quoll genannt. „Bereits Ende Oktober hat eines der Quoll-Weibchen in der Wilhelma nach einer Tragezeit von nur 34 Tagen möglicherweise bis zu 30 Jungtiere zur Welt gebracht“, erklärt Wilhelma-Sprecher Birger Meierjohann. Sie seien nackt, blind und gerade einmal so groß wie Reiskörner gewesen.