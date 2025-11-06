Nachwuchs im Zoo: Neues Koala-Baby in Leipzig wagt sich langsam aus dem Beutel

1 Ein kleines Koala-Jungtier wächst im Zoo Leipzig heran. Foto: Jennifer Brückner/dpa

Erst war es nur ein kleines Schnäuzchen, jetzt streckt ein Koala-Jungtier im Zoo Leipzig schon seinen Kopf aus dem Beutel seiner Mutter. Eine Sache gibt es aber noch nicht preis.











Leipzig - Im Zoo Leipzig können die Besucherinnen und Besucher jetzt mit etwas Glück einen Blick auf ein Koala-Jungtier erhaschen. "Jetzt haben wir Gewissheit: Wir haben wieder ein kleines Koala-Jungtier", sagte Seniorkurator Ariel Jacken. Die Freude im Zoo sei riesig – so eine Nachzucht sei etwas Besonderes. Das Kind des Weibchens Erlinga wagt sich mehr und mehr aus dem Beutel seiner Mutter und streckt auch schon mal kühn den ganzen Kopf hervor.