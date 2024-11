Nachwuchs im Karlsruher Zoo: Mindestens ein Eisbärenbaby lebt - Vorsichtiger Optimismus

1 Nuka und Kap, die Eltern der beiden neugeborenenen Eisbärbabys, stehen Mitte April gemeinsam auf der Außenanlage des Karlsruher Zoos. Foto: dpa/Timo Deible

Nicht zu sehen, aber zu hören: Mindestens ein Eisbärenbaby lebt. Davon ist man im Karlsruher Zoo überzeugt. Bärenmutter Nuka macht sich gut. Doch noch ist man verhalten.











Am Tag 25 nach der Geburt von zwei Eisbärenbabys ist man im Karlsruher Zoo weiterhin hoffnungsvoll: „Wir sind vorsichtig optimistisch“, so ein Zoo-Sprecher. Direktor Matthias Reinschmidt geht nach wie vor davon aus, dass mindestens ein kleiner Bär lebt. „Wir hören eine Stimme“, sagte er in einem Video auf der Facebook-Seite des Zoos vom Anfang der Woche.