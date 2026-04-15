Die ehemalige "Let's Dance"-Kandidatin Marie Mouroum ist Mutter geworden. Das gab sie mit einem Schnappschuss des Neugeborenen auf Instagram bekannt.
Schöne Nachrichten von Marie Mouroum (33). Die Stuntfrau und ehemalige Kandidatin der RTL-Show "Let's Dance" ist Mutter geworden. Auf Instagram teilt sie ein Bild, auf dem sie im Bett liegt und das Neugeborene, das in eine Decke gewickelt ist, in den Händen hält: "Habe gerade den größten Stunt meines Lebens vollbracht", schreibt die 33-Jährige zu dem Bild.