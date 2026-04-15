Die ehemalige "Let's Dance"-Kandidatin Marie Mouroum ist Mutter geworden. Das gab sie mit einem Schnappschuss des Neugeborenen auf Instagram bekannt.

Schöne Nachrichten von Marie Mouroum (33). Die Stuntfrau und ehemalige Kandidatin der RTL-Show "Let's Dance" ist Mutter geworden. Auf Instagram teilt sie ein Bild, auf dem sie im Bett liegt und das Neugeborene, das in eine Decke gewickelt ist, in den Händen hält: "Habe gerade den größten Stunt meines Lebens vollbracht", schreibt die 33-Jährige zu dem Bild.

Auf weiteren Schnappschüssen ist Marie Mouroum im Auto mit Babyschale zu sehen. Sie verriet außerdem, dass das Baby im selben Krankenhaus in Berlin-Friedrichshain zur Welt kam wie sie selbst.

In den Kommentaren zu dem Beitrag mit den Baby-News sammeln sich bereits die Glückwünsche von Fans und prominenten Kollegen. Lilly Becker (49) hinterließ dort unter anderem zahlreiche Herzen und fügte hinzu: "Willkommen im Mama-Leben." Auch Sharon Battiste (34), Isabel Edvardsson (43), Christine Theiss (46) und Diego Pooth (22) freuen sich mit der frischgebackenen Mutter.

Marie Mouroum galt als Favoritin bei "Let's Dance"

Marie Mouroum, die in der 18. Staffel von "Let's Dance" im Frühjahr 2025 mit Profitänzer Alexandru Ionel (31) über das Parkett wirbelte, hatte die Nachricht, dass sie schwanger ist, bereits im Dezember mit ihren Fans geteilt. Sie veröffentlichte auf Instagram eine Fotoserie, auf der sie mit nacktem Babybauch auf dem Balkon posiert. Zu den Aufnahmen schrieb sie damals schlicht: "Lasst mich etwas mit euch teilen" und ergänzte den Hashtag "schwanger".

Bei "Let's Dance" galt Mouroum als eine der Favoritinnen ihrer Staffel. Umso überraschender kam ihr Ausscheiden im Viertelfinale, das sowohl sie als auch ihren Tanzpartner sichtlich traf. Für die "Let's Dance"-Live-Tour kamen die beiden später dann noch mal zusammen und tanzten gemeinsam vor den Fans. Dabei war die Schauspielerin bereits schwanger, wie sie in einer Instagram-Story schrieb: "Dancing the tour pregnant."

