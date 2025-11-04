Die kanadische Sängerin Carly Rae Jepsen erwartet ihr erstes Kind. Die frohe Botschaft verkündete die "Call Me Maybe"-Interpretin auf Instagram.
Die kanadische Sängerin Carly Rae Jepsen (39) wird zum ersten Mal Mutter. Die freudige Neuigkeit teilte die 39-Jährige auf Instagram mit ihren Fans und Followern. Zu mehreren Schwarz-Weiß-Fotografien, auf denen sie ihren wachsenden Babybauch präsentiert, schrieb sie: "Oh hi baby" (auf Deutsch: "Oh, hallo Baby"). Auf den Bildern sitzt neben ihr ihr Ehemann Cole M.G.N. (40), den sie im Herbst geheiratet hat.