Die kanadische Sängerin Carly Rae Jepsen (39) wird zum ersten Mal Mutter. Die freudige Neuigkeit teilte die 39-Jährige auf Instagram mit ihren Fans und Followern. Zu mehreren Schwarz-Weiß-Fotografien, auf denen sie ihren wachsenden Babybauch präsentiert, schrieb sie: "Oh hi baby" (auf Deutsch: "Oh, hallo Baby"). Auf den Bildern sitzt neben ihr ihr Ehemann Cole M.G.N. (40), den sie im Herbst geheiratet hat.

Eine Liebe, die im Studio begann Der werdende Vater reagierte seinerseits in der Kommentarspalte mit drei verliebten Augen auf den Baby-Post. Carly Rae Jepsen und Cole M.G.N. lernten sich während der Aufnahmen zu Jepsens Album "The Loveliest Time" im Studio kennen. Ihr Management hatte sie mit dem Musikproduzenten zusammengebracht - aus der professionellen Zusammenarbeit entwickelte sich rasch mehr. Dem Magazin "People" beschrieb die Künstlerin schon vor einigen Jahren, dass bei der Arbeit am Song "So Right" die Funken flogen.

Im September 2024 machte Jepsen ihre Verlobung öffentlich. Auf Instagram postete sie damals eine Fotoserie des Paares mit den Worten "Very engaged over here" (auf Deutsch: "Sehr verlobt hier"). Die Beziehung zu Cole M.G.N. machte sie zuerst im November 2022 ebenfalls auf Instagram öffentlich. Der Produzent, der mit bürgerlichen Namen Cole Marsden Greif-Neill heißt, hat neben Jepsen in der Vergangenheit schon mit Künstlern wie Beck (55) oder Anderson.Paak (39) zusammengearbeitet.

Hochzeit im Oktober in New York

Im Oktober 2025 bestätigte Carly Rae Jepsen dann der US-"Vogue" ihre Hochzeit. Die Feier fand demnach am 4. Oktober im Chelsea Hotel in New York statt - einer Location mit besonderer Bedeutung für das Paar. "Wir wussten, dass wir einen Ort wollten, der uns etwas bedeutet, und das Chelsea Hotel war jedes Mal, wenn wir in New York waren, ein zweites Zuhause", erzählt Jepsen der Zeitschrift. Als Künstlerin habe sie die ikonische Geschichte des Hotels, in dem einst legendäre Musiker lebten, besonders gereizt. Für die Planung hatten sie und Cole wöchentliche Dates, um alle Details durchzusprechen: "Auf diese Weise war es immer nur lustig und nie zu viel auf einmal."