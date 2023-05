1 Paulo Fritschi, Laurin Ulrich, Samuele di Benedetto, Dennis Seimen und Alex Azevedo sind Namen, die man auf dem Schirm haben sollte aus der U17 des VfB (v.l.n.r.). Foto: Imago/StZN

Die U17-Junioren des VfB Stuttgart stehen im Endspiel um die Deutsche Meisterschaft. Wir haben uns den Kader genau angesehen und stellen fünf Toptalente vor, die aus der Mannschaft herausstechen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Seit 1977 wird die Deutsche Meisterschaft der B-Junioren ausgetragen. Das erste Endspiel überhaupt gewann Eintracht Frankfurt gegen den FC Schalke 04 mit 2:1. Es wurde in Niefern-Öschelbronn gespielt, einem kleinen Ort bei Pforzheim. An diesem Sonntag steht das Finale wieder an, gespielt wird im Gelsenkirchener Parkstadion. Die U17 des VfB Stuttgart trifft auf den FC Schalke 04.