Nachwuchs bei Promifamilie: Fünftes Kind für Jack Osbourne

Nachwuchs bei den Osbournes: Jack Osbourne und seine Frau Aree Gearhart haben ihre zweite gemeinsame Tochter begrüßt. Das Mädchen wurde nach seinem Vater, der verstorbenen Rock-Legende Ozzy Osbourne, benannt.

Ein Mädchen, ein großer Name: Jack Osbourne (40) und seine Frau Aree Gearhart (34) haben ihre zweite gemeinsame Tochter auf der Welt begrüßt. Am 11. März verkündeten die beiden auf Instagram die freudige Nachricht - mit einem gemeinsamen Post. "Introducing Ozzy Matilda Osbourne", schrieben sie zu einer Schwarz-weiß-Aufnahme, die ein Teil des Babys schlafend auf einem Blumenlaken zeigt. Neben ihr sitzt ein kleines schwarzes Fledermaus-Plüschtier. Geboren wurde das Mädchen demnach bereits am 5. März, mit einem Gewicht von rund 3.300 Gramm.

Hommage an den verstorbenen Großvater Der Name der Kleinen trägt eine tiefe Bedeutung: Ozzy Matilda ist nach ihrem Großvater benannt, dem legendären Heavy-Metal-Sänger Ozzy Osbourne (1948-2025), der im Juli 2025 im Alter von 76 Jahren gestorben ist.

Bereits im Dezember 2025 hatte Jack Osbourne der britischen "The Sun on Sunday" bestätigt, dass Aree Gearhart erneut schwanger sei. Kurz nach seinem Ausscheiden aus der britischen Variante des Reality-TV-Formats Dschungelcamp, "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!", sprach er offen über seine Gefühle: "Es ist wunderbar. Wir sind total begeistert. Es war irgendwie geplant - vielleicht etwas früher als gedacht. Aber es war definitiv etwas, das wir anstrebten, und irgendwie ist es passiert, wie durch ein Wunder."

Der Abschied vom Vater und die Hoffnung auf Neues

Dass Ozzy Osbourne noch von der Schwangerschaft erfahren konnte, bevor er starb, ist für Jack Osbourne ein Trost. Gegenüber dem US-Magazin "People" beschrieb er, wie die bevorstehende Geburt ihm geholfen habe, mit dem Tod seines Vaters umzugehen: Die Neuigkeit sei sowohl eine gesunde Ablenkung als auch etwas Heilendes gewesen - ganz im Sinne des großen Kreislaufs des Lebens. "Es lenkt viel Energie weg von der Trauer und lenkt sie hin zu etwas Hoffnungsvollem", sagte er.

Mit Ozzy Matilda ist Jack Osbourne nun fünffacher Vater. Aus seiner früheren Ehe mit Lisa Stelly (geb. 1986) gingen drei Töchter hervor: Pearl Clementine (13), Andy Rose (10) und Minnie Theodora (8). Die erste gemeinsame Tochter von Jack und Aree Gearhart, Maple Artemis Osbourne, kam am 9. Juli 2022 zur Welt. Das Paar ist seit 2023 verheiratet.