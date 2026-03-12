Nachwuchs bei Promifamilie: Fünftes Kind für Jack Osbourne

Nachwuchs bei den Osbournes: Jack Osbourne und seine Frau Aree Gearhart haben ihre zweite gemeinsame Tochter begrüßt. Das Mädchen wurde nach seinem Vater, der verstorbenen Rock-Legende Ozzy Osbourne, benannt.
Ein Mädchen, ein großer Name: Jack Osbourne (40) und seine Frau Aree Gearhart (34) haben ihre zweite gemeinsame Tochter auf der Welt begrüßt. Am 11. März verkündeten die beiden auf Instagram die freudige Nachricht - mit einem gemeinsamen Post. "Introducing Ozzy Matilda Osbourne", schrieben sie zu einer Schwarz-weiß-Aufnahme, die ein Teil des Babys schlafend auf einem Blumenlaken zeigt. Neben ihr sitzt ein kleines schwarzes Fledermaus-Plüschtier. Geboren wurde das Mädchen demnach bereits am 5. März, mit einem Gewicht von rund 3.300 Gramm.