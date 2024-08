Nachtzug nach Berlin hält in Böblingen: Mit dem Nightjet in die Hauptstadt – die etwas andere Art zu reisen

1 Ungewohntes Bild: Der Nightjet legt bis Ende des Monats einen Halt am Böblinger Bahnhof ein. Foto: Stefanie Schlecht

Seit Freitagabend und bis Ende August können Fahrgäste täglich in Böblingen in einen Nachtzug zusteigen – und am Morgen in Berlin aufwachen. Eindrücke von der Premiere.











Der Mann im dunklen Hemd hat es eilig. Wer will es ihm auch verdenken? Die Verbindung, die er am Böblinger Bahnhof zu später Stunde anpeilt, fährt nicht alle zehn, 15 oder 30 Minuten. Sondern nur einmal täglich und das auch nur vorübergehend. Mit einem Rucksack auf den Schultern und einem Koffer samt Ticket in den Händen läuft Tobias Brauer also in schnellen Schritten an Gleis 5 entlang. Ein kurzer Austausch mit dem Personal, dann steht fest: Seine ausgedruckte Karte ist korrekt, der Fahrgast völlig richtig.