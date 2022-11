16 Per Nachtzug Europa entdecken – ab Mitte Dezember auch ab Stuttgart. Foto: © Harald Eisenberger/Harald Eisenberger

Abends in Stuttgart in den Zug steigen – morgens auf dem Piazza San Marco in Venedig einen Cappuccino trinken. Szenarien wie dieses können ab dem 11. Dezember Realität werden.

Bisher waren von Stuttgart Paris oder Zürich als weitest entfernte Metropolen direkt erreichbar. Wegen des Fahrplanwechsels der österreichischen Bundesbahn ÖBB fahren Ende des Jahres Nachtzüge der ÖBB ab Stuttgart nicht nur in die italienische Hafenstadt, sondern auch nach Wien, Zagreb, Rijeka und Budapest.

Schlafen in drei Komfortkategorien

Wie man bettet, so liegt man. Dieses Sprichwort stammt aus dem Jahr 1515 und appelliert an die eigene Verantwortung: Wer sich schlecht bettet, muss sich im übertragenen Sinne nicht wundern, wenn er morgens zerknittert aufwacht. Damit Reisende erholt aufwachen und ausgeschlafen an ihrem Ziel ankommen, bietet der Nightjet drei Komfortkategorien an: Den Schlaf-, Liege- und Sitzwagen. Die Vorteile und Merkmale der einzelnen Kategorien finden Sie in unserer Bildergalerie.