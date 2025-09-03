Dayjamas sind der wohl gemütlichste Modetrend im Herbst 2025. Von Pyjama-Hosen über Satin-Sets bis zu glamourösen Slipdresses: So wird der Look alltagstauglich.
Normalerweise verschwinden Pyjamas tief in unseren Schubladen, unsichtbar für den Alltag. Doch in diesem Herbst müssen sie sich an das helle Tageslicht gewöhnen: Dayjamas - Daytime Pyjama Outfits - feiern ihren großen Auftritt. Dicht gefolgt werden sie von den Slipdresses, die ebenfalls aus der Nachtwäsche-Ecke stammen und bei etlichen Designern für Herbst und Winter 2025 die Runways dominierten. Trendforscher hatten diesen Look schon vor Jahren prognostiziert, 2025 ist er endgültig Mainstream.