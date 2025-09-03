Dayjamas sind der wohl gemütlichste Modetrend im Herbst 2025. Von Pyjama-Hosen über Satin-Sets bis zu glamourösen Slipdresses: So wird der Look alltagstauglich.

Normalerweise verschwinden Pyjamas tief in unseren Schubladen, unsichtbar für den Alltag. Doch in diesem Herbst müssen sie sich an das helle Tageslicht gewöhnen: Dayjamas - Daytime Pyjama Outfits - feiern ihren großen Auftritt. Dicht gefolgt werden sie von den Slipdresses, die ebenfalls aus der Nachtwäsche-Ecke stammen und bei etlichen Designern für Herbst und Winter 2025 die Runways dominierten. Trendforscher hatten diesen Look schon vor Jahren prognostiziert, 2025 ist er endgültig Mainstream.

Nachtwäsche wird zum Herbst-Essential Bei Chloé, Louis Vuitton, Nina Ricci und Cecilie Bahnsen wurden Slipdresses gezeigt, die an klassische Nachtwäsche erinnern, aber mit Layering oder edlen Stoffen zum Herbst-Essential werden. Moschino, Fendi und Fiorucci spielten in ihren Shows mit Pyjama-Details, von Morgenmänteln bis hin zu Seiden-Sets. Calvin Klein zeigte den Look in cleanem Grau und griff damit die aktuelle Businesscore-Ästhetik auf.

Auch die Promis sind Dayjama-Fans: Unter anderem wurde Rihanna (37) laut "Vogue" im August 2025 in Los Angeles im Daytime-Pyjama-Look mit Sohn RZA gesichtet. Das alles zeigt: Dayjamas sind viel mehr als nur ein gemütlicher Gag - sie sind eine modische Antwort auf den Wunsch nach komfortablen Looks.

Wie tragen wir den Trend im Herbst 2025?

Besonders angesagt sind gestreifte Pyjama-Hosen, die mit einer eleganten Bluse oder einem Oversize-Blazer kombiniert werden. Auch langärmlige Pyjama-Hemden lassen sich zweckentfremden: Zu einer weiten Powerdressing-Hose gestylt wirken sie plötzlich wie elegante Seidenblusen. Wer es farbenfroh mag, setzt auf Monochrom-Looks in zarten Pastellfarben wie Hellblau, Buttergelb oder Flieder, während warme Töne wie Mocha den herbstlichen Charakter betonen. Slipdresses wiederum funktionieren mit Layering: tagsüber cool mit T-Shirt darunter, abends edel mit Strickpullover darüber oder einem Oversize-Blazer.

Dayjamas sind der Inbegriff von casual meets chic - perfekt, um auch an kühlen Herbsttagen cozy und gleichzeitig modern gestylt zu sein. Wer den Trend ausprobieren möchte, kombiniert ein seidiges Pyjama-Hemd zu einer weiten Anzughose und setzt auf spitze Pumps oder elegante Loafer. Für den Abend reicht ein Slipdress mit Statement-Schmuck - so wird Nachtwäsche zum echten Hingucker.