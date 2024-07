Mahir Kizilbel gilt in Murr (Kreis Ludwigsburg) als rühriger Eisverkäufer. Der Aufbruch seines Automaten in Steinheim ärgert ihn.

Der Murrer Gastronom Mahir Kizilbel ist in der Nacht auf Donnerstag von der Polizei aus den Federn geholt worden. Nachts um 4.30 Uhr hat ein Unbekannter seinen Eisautomaten im benachbarten Steinheim aufgebrochen – und 50 Euro erbeutet. Die Polizei informierte ihn kurz nach der Tat.

Lesen Sie auch

Mahir Kizilbel verkauft leidenschaftlich gerne Eis. Foto: Archiv/Werner Kuhnle

Dass die Straftat so früh entdeckt wurde, hat die Polizei Nachbarn zu verdanken, die Alarm schlugen. „Es war das erste Mal, das der Automat aufgebrochen wurde“, berichtet Kizilbel. Mehr als die verlorenen 50 Euro schmerzt ihn der Schaden am Automat. „Wenn es heiß wäre und die Ersatzteile nicht besorgt werden könnten, wäre das eine Katastrophe.“

Der beschädigte Automat kann weiterbetrieben werden

Der Automat kann aber laut Kizilbel aktuell weiterbetrieben werden. „Ich bin zum Glück versichert“, sagt der Murrer, der das Bio-Eis selbst herstellt und größtenteils in seinem Lokal Mille Miglia am Dorfplatz verkauft. In dem Automaten in Steinheim biete er sein Speiseeis in 125-Milliliter-Portionen abgepackt und mit einem Löffel an. Das Sortiment umfasse etwa 20 Sorten.

Unsere Empfehlung für Sie Wieder ein Fernsehteam vor Ort Hype um Murrer Eisburger ausgebrochen Mahir Kizilbel bietet seit Mitte April in seiner Eisdiele Mille Miglia Gelati in einem Brioche-Brötchen an. Am Freitag ist zum zweiten Mal ein Fernsehteam da gewesen.

Die Täter gingen für 50 Euro ein hohes Risiko ein, findet der Eisverkäufer, der durch seine Eis-Burger auch über die Ortsgrenzen von Murr bekannt geworden ist. „Unser Automat wird eigentlich täglich geleert – von daher ist nie viel Geld drin.“ Bilder vom Einbrecher gibt es nicht. Mahir Kizilbel kündigte an, er werde die Überwachungskamera wieder optimieren lassen.