1 Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall in der S-Bahn beobachtet haben. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

Am Sonntagmorgen sind eine 22 und eine 23 Jahre alte Frau in der S-Bahn in Richtung Böblingen unterwegs, als es zu einer verbalen Auseinandersetzung mit einer unbekannten Frau kommt. Dann wird es handgreiflich.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











In einer S-Bahn der Linie S60 hat eine bislang unbekannte Täterin am vergangenen Sonntagmorgen zwei Frauen durch Schläge und das Ziehen an Haaren verletzt. Laut Polizei waren die beiden 22 und 23 Jahre alten Geschädigten gegen 04.20 Uhr in der S-Bahn Richtung Böblingen unterwegs, als die Unbekannte nach der Abfahrt in Renningen auf sie zugekommen sein soll. Dann kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Frauen, wobei die Täterin die beiden anderen wohl auch körperlich attackierte.