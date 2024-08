Nachts in Hoheneck: Roller schleudert am Freibad in Böschung

Roller schleudert am Freibad in Böschung

1 Der Unfall ereignete sich unweit vom Freibad Hoheneck. Foto: Archiv (7aktuell.de/Adomat

Noch unklar sind laut Polizei die Umstände, unter denen ein Unbekannter am Mittwoch um 23.50 Uhr am Freibad Hoheneck in einen Unfall verwickelt war. Der Unbekannte fuhr mit einem Piaggio-Motorroller Richtung Freibad, als er mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Straße abkam. Der Roller kollidierte mit einem als Begrenzung dienenden Holzbalken und schleuderte in eine Böschung.