Sobald der letzte Glühwein auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt ausgeschenkt ist, beginnt das große Aufräumen. Mit welchen Problemen hat man dieses Jahr zu kämpfen? Eine Reportage.
Gegen 20.30 Uhr an diesem Sonntag leert sich der Weihnachtsmarkt bereits spürbar. Es riecht noch nach Glühwein und Punsch, süß und schwer liegt der Duft in der kalten Luft. Am Eingang zur Schulstraße sitzt ein Trommler, sein Rhythmus hallt über den Platz, während der Stuttgarter Marktplatz in warmes, weihnachtliches Licht getaucht ist. An den Stehtischen trinken Menschen die letzten Schlucke aus ihren Tassen, ziehen Schals enger, verabschieden sich.