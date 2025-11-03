Der Sozialdienst muslimischer Frauen hat zum Vortrag „Sicher unterwegs“ eingeladen. Ein Polizist gibt Frauen Tipps, wie man mit Belästigungen umgeht und was man rechtlich darf.
Frauen, die nachts allein unterwegs sind, fühlen sich oft unsicher und wissen nicht, was sie in gefährlichen Situationen tun sollen. Um dagegen präventiv vorzugehen, hat die Polizei vor einigen Jahren den Vortrag „Sicher unterwegs“ konzipiert. „Das Ziel ist es, dass die Teilnehmerinnen am Schluss wissen: Wie kann ich mich schützen und wie kann ich gut aus der Situation rauskommen“, sagt Thomas Schembera, Präventionsbeamter der Polizei Baden-Württemberg.